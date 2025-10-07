Які спідниці купити восени: 6 найстильніших варіантів на кожен день
- Восени модними залишаються картаті спідниці, спідниці-олівці, атласні спідниці з мереживом, шкіряні спідниці та мініспідниці.
- Кожен з цих варіантів може вдало поєднуватися з різними елементами гардеробу, такими як пальто, блузи, жакети та светри.
З приходом осені ми всі більше звертаємо увагу на джинси й спідниці, втім світ моди захопили спідниці, які вже активно носять європейські модниці. Цей елемент гардероба вдало поєднується з пальтом, тренчем чи навіть зі шкіряною курткою.
У представлених колекціях бренди робили ставку на спідниці-олівці та колони, створювали речі з картатої тканини, продовжували моду на шкіряний матеріал й знову додавали плісирування відсилаючись до естетики преппі, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.
Які спідниці купити восени?
Для тих хто хоче урізноманітнити свої образи, пропонуємо переглянути найкрасивіші спідниці сезону.
Картаті спідниці
Цієї осені варто звернути особливу увагу на картатий принт, який доступний у всіх можливих кроях та довжинах.
Спідниця-олівець
Восени в моді знову з’явилася спідниця-олівець, яку можна носити з трендовими блузами та сорочками. Для походу в офіс спідниця вдало поєднається із жакетом.
Атласна спідниця з мереживом
Така спідниця в осінню пору не така вже й доречна, як влітку, втім річ легко стилізується з блузами, светрами та чоботами на підборах.
Шкіряна спідниця
Спідниця зі шкіри різних кольорів та довжин продовжує бути популярною. Восени радимо звернути увагу на річ в коричневому кольорі, хакі та кремовому відтінку. Також чудово виглядає розкішний чорний колір.
Мініспідниця
Обирайте для себе цієї осені спідниці, які носили колись у 80-х роках. Також фасон коротких спідниць був на радарі в роки виходу серіалу "Пліткарка". Такі моделі светрів гарно поєднуються зі светрами, сорочками та осінніми куртками.
Яке взуття купити до спідниць?
Восени в моді залишаються класичні чоботи, пише Cosmopolitan. Також актуальними є чоботи із замші на підборах та чоботи зі складками до колін. До актуальних моделей належить байкерське взуття на осінь, яке вдало поєднується зі шкіряними куртками та бомберами.
Який теплий одяг потрібен восени?
Восени рекомендовано носити теплий светр, угги на платформі, об'ємний шарф, в'язану біні та теплі шкарпетки для осіннього гардероба.
Ці елементи допоможуть створити стильні образи в прохолодну осінню погоду, коли зимовий одяг ще не актуальний.
