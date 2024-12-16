Популярные прически, которые останутся с нами в 2025 году: их любят известные звезды

Все уже тщательно подводят итоги года и готовятся к началу чего-то нового. В beauty-индустрии все развивается не так сильно стремительно, как скажем, в мире моды, так что некоторые стрижки и прически перекочуют с нами в новый год и останутся такими же актуальными, как раньше.

Некоторые стрижки и прически обожают известные знаменитости, пишет 24 Канал. В современном мире звезды и инфлюенсеры являются нашими трендсеттерами, поскольку именно благодаря их виду и образам, мы черпаем для себя вдохновение.

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Мы вдохновлялись ими в 2024 году, но и будем снова обращаться за вдохновением к их образам уже с нового года. О самых интересных стрижках и прическах – рассказываем далее.

Стрижка боб

Эта прическа считается классикой, которая всегда есть и будет актуальной, впрочем именно стрижка боб в этом году стала самой популярной. Не потеряет боб своей актуальности и в следующем году.

Вариантов стрижки боб есть множество, поэтому вы сможете выбрать ту прическу, которая будет подходить вашей форме лица. Боб носит звезда сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз, главный редактор американского Vogue Анна Винтур и шведская модель Эльза Хоск.

Челка-шторка

Такая челка добавляет любым стрижкам молодости и подходит всем женщинам. Отличительная черта такой челки – разделение на две части, которая может быть четкой или небрежной. Обычно, пробор делают посередине и прическа с челкой выглядит невероятно.

Челку-шторку долгое время носила Маша Ефросинина, а европейские и американские модницы вдохновляются видом певицы Сабрины Карпентер.

Волнистые волосы

Девушки с прямыми волосами хотят добавить своим образам немного разнообразия и иногда накручивают волосы на плойку, чтобы они выглядели праздничнее и добавляли изюминки образу. Именно такой вариант будет модным в 2025 году.

Меняйте время от времени выпрямленные волосы на легкие кудри и увидите, как на глазах изменится ваш вид. Легкие кудри часто любит создавать британская модель Рози Хантингтон-Уайтли.