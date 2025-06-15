Стрижки из 90-х возвращаются в моду: станут хитом сезона

В 90-х моду диктовали супермодели, а звезды музыкальной индустрии создавали каждый раз интересные прически, которые до сих пор остаются культовыми. В этом году многие стрижки из 90-х переживают возрождение. Летом моду захватят ретро-стили, к которым советуем присмотреться.

В 2025 году популярными будут длинные многослойные стрижки, которые в ту эпоху были визитной карточкой, пишет 24 Канал со ссылкой на New Beauty. Социальные сети снова покоряет стрижка бабочка или ромбовидная. Стилисты говорят, что прически из 90-х адаптировались к современным тенденциям, поэтому выглядят очень стильно.

Читайте также Как сделать тонкие волосы объемными: основные правила, которые надо знать

Слои супермодели

Девушкам, которые хотят сохранить длину, советуем выбрать для себя стрижку с длинными слоями. Их в свое время носили лучшие супермодели десятилетия. Такая прическа прекрасно обрамляет лицо и добавляет объема.

Боб

Стрижка боб остается в тренде. Летом делайте прическу с элементами классической парижской стрижки. Стрижка боб является структурированной, однако ее можно смягчить текстурой, что сделает ее универсальной.

Бабочка

Стрижка бабочка является примером того, как можно модернизировать культовую многослойную стрижку Рэйчел из сериала "Друзья". Попросите в парикмахерской, чтобы вам сделали многослойную стрижку с короткими прядями, которые обрамляют лицо спереди, начиная от подбородка и до низа.

Кудри

В 90-х годах кудри были культовой прической Джулии Робертс. Чтобы сделать прическу в стиле известной актрисы, нужно лишь накрутить пряди и естественно их уложить.

Прическа в стиле 90-х

Укладки той эпохи всегда будут в моде. Главное, что должно быть в прическе – сильный объем. Чтобы достичь непревзойденного вида, можно нанести мусс для волос, и высушить пряди феном с круглой щеткой.

К слову, в моду возвращаются прически в стиле 70-х годов, поэтому рекомендуем посмотреть, что советуют носить модные стилисты.