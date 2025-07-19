Этот цвет выглядит очень необычно. Он по-настоящему свежий и летний. Вам обязательно нужно примерить его уже этим летом, пишет 24 Канал со ссылкой на Harper's Bazaar.

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Как выглядит трендовый сейчас маникюр?

Blood orange nails – является чем-то средним между глубоким оранжевым и классическим красным. Этот оттенок как будто вобрал в себя всю "сочность" указанных цветов.

Этот цвет имеет и довольно элегантный вид. В то же время он добавляет "перчинку" даже в самый спокойный образ.

Именно с таким маникюром недавно появилась Селена Гомес. Ее звездный мастер Том Бачик подтвердил, что этот дизайн стал новым nail-трендом.

Интересно! Том Бачик считает, что этот nail-дизайн имеет так называемый food-настроение. То есть, этот маникюр полон не только красоты, а еще и приносит колоссальное удовольствие.