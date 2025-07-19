Цей колір виглядає дуже незвично. Він по-справжньому свіжий та літній. Вам обов'язково потрібно приміряти його уже цього літа, пише 24 Канал з посиланням на Harper's Bazaar.

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Як виглядає трендовий зараз манікюр?

Blood orange nails – є чимось середнім між глибоким помаранчевим та класичним червоним. Цей відтінок наче увібрав у себе всю "соковитість" вказаних кольорів.

Цей колір має і доволі елегантний вигляд. Водночас він додає "перчинку" навіть у найспокійніший образ.

Саме з таким манікюром нещодавно з'явилась Селена Гомес. Її зірковий майстер Том Бачік підтвердив, що цей дизайн став новим nail-трендом.

Цікаво! Том Бачік вважає, що цей nail-дизайн має так званий food-настрій. Тобто, цей манікюр сповнений не тільки краси, а ще й приносить колосальне задоволення.