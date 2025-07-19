Совсем не красный: какой цвет маникюра будет в тренде этим летом
- Этим летом вместо классического красного маникюра в тренде будет цвет blood orange nails, который является сочетанием глубокого оранжевого и красного.
- Селена Гомес недавно выбрала этот оттенок для маникюра.
В этом году классический красный цвет теряет свои позиции. Его место заслуженно занимает другой яркий оттенок – blood orange.
Этот цвет выглядит очень необычно. Он по-настоящему свежий и летний. Вам обязательно нужно примерить его уже этим летом, пишет 24 Канал со ссылкой на Harper's Bazaar.
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Как выглядит трендовый сейчас маникюр?
Blood orange nails – является чем-то средним между глубоким оранжевым и классическим красным. Этот оттенок как будто вобрал в себя всю "сочность" указанных цветов.
Этот цвет имеет и довольно элегантный вид. В то же время он добавляет "перчинку" даже в самый спокойный образ.
Именно с таким маникюром недавно появилась Селена Гомес. Ее звездный мастер Том Бачик подтвердил, что этот дизайн стал новым nail-трендом.
Интересно! Том Бачик считает, что этот nail-дизайн имеет так называемый food-настроение. То есть, этот маникюр полон не только красоты, а еще и приносит колоссальное удовольствие.