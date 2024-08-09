Сломала систему: 38-летняя женщина переехала в дом престарелых

Дома престарелых отныне предназначены не только для пожилых людей. По крайней мере такое изменение произошло в Китае.

В возрасте 38 лет одна женщина переехала в такой дом, решив жить жизнью пожилого человека. Почему она приняла такое решение, рассказываем далее.

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Как 38-летняя женщина поселилась в доме престарелых

Сценаристка из Китая по фамилии Ян переехала в дом престарелых и говорит, что это опыт, который помог ей восстановиться и найти вдохновение.

Ян делится, что 11 лет работала в Пекине, вдали от родного города и семьи. Сложный рабочий график повлиял на ее здоровье и после того, как в прошлом году она из-за истощения попала на месяц в больницу, женщина решила изменить подход к своей жизни.

Ища тихое и спокойное место, где она могла бы замедлиться и восстановиться, женщина отклонила приглашение родственников и выбрала дом престарелых.

В моем состоянии мне было бы сложно жить с ними, поскольку мне приходилось бы каждый день рано вставать. Из-за моего слабого психического состояния меня бы также будил малейший шум,

– объясняет свой выбор Ян.

Вместо этого она обратила внимание на дом престарелых, который привлек китаянку упорядоченным расписанием дня, простым питанием и медицинским наблюдением.

Учреждение, которое выбрала женщина, расположено вблизи сада с фруктовыми деревьями, а также рядом с фермой, на которой живут различные животные.

В результате женщина осталась в доме на 3 месяца. Это время стоило ей примерно 6000 юаней (около 34 000 гривен).

Я ожидала, что мое передвижение будет ограниченным, что жизнь там будет скучной, что я просто буду лежать на своей кровати,

– рассказывает китаянка.

Однако в реальности все оказалось иначе. Она открыла для себя пожилых людей с другой стороны. Они имеют веселую и энергичную сторону, поэтому были рады присоединяться к различным мероприятиям.

Многие из жителей дома также стремились пообщаться с Ян и рассказать ей о своей жизни. Энергия этих людей помогла восстановиться женщине и даже вдохновила ее – она задокументировала жизнь более 100 жителей дома, чтобы рассказать их истории миру.