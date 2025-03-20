Лучше так не делайте: почему нельзя дарить подарки наперед

Некоторые любят делать преждевременные сюрпризы и дарить подарки на праздник заранее. Иногда это является вынужденным действием, когда человек куда-то надолго уезжает, или имеет еще какие-то причины, однако говорят, что дарить заранее человеку ничего нельзя и вот почему.

Большинство людей любят получать подарки, но не всегда понимают, что преждевременное поздравление является не совсем правильным, пишет 24 Канал. По приметам, дарить подарок на День рождения или другой праздник – не стоит, поскольку это может привести к слезам, неприятности, бедности, несчастьям или болезням.

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Говорят, что если заранее поздравить замужнюю женщину, то в дальнейшем ее может ждать одиночество. Сделанный ранее сюрприз приведет к тому, что человек заболеет на свой праздник. Болезнь может постигнуть не только именинника, но и родственников и близких.



Подарок на День рождения стоит дарить вовремя / Фото Pexels

Не погружаясь в приметы, следует понимать, что человеку не совсем приятно будет получать подарок раньше, поскольку он будет ожидать сюрприз в особый для себя день.

Если же подарить подарок на праздник никак не получается, тогда даря его скорее, стоит отказаться от поздравительных слов, а поздравить с Днем рождения уже в правильную дату. Также можно отправить подарок по почте или заказать курьерскую доставку с оговоренным сроком.

Чтобы обезопасить себя от негативных последствий – не открывайте подарок быстрее срока. Спрячьте его куда-то в шкаф и откройте в день рождения.