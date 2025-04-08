Что будет, если мыть волосы дешевым шампунем: это надо знать

Некоторые девушки моют голову каждый день из-за типа волос, используя при этом дешевый шампунь. Следует понимать, что недорогое средство является вредным для волос и кожи головы, поэтому от него надо отказаться.

В дешевом шампуне содержатся моющие компоненты (ПАВы) и более высокий pH, чем в дорогих аналогах, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.media. Оказывается, что высокий pH (щелочной) является достаточно вредным.

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Почему нельзя мыть волосы дешевым шампунем

Волосы и кожа головы имеет естественный слабокислый pH, а щелочная среда открывает кутикулу волос, делая ее тусклой и склонной к спутыванию.

Высокий pH может нарушить естественный баланс кожи головы, вызывая сухость, раздражение или чрезмерную жирность, когда сальные железы пытаются компенсировать потерю естественных жиров.



Тщательно выбирайте шампунь для волос / Фото Pexels

Чтобы волосы имели опрятный вид, многие женщины моют их каждый день. Если необходимость такого мытья является неизбежной, то стоит избегать шампуней с pH, которые больше цифры 7,5 – 8.

Нейтральным считается pH 7, высшие отметки являются щелочными. Шампуни с pH 7,5 – 8 могут быть слишком агрессивными для ежедневного использования. Специалисты советуют мыть волосы шампунем со слабокислым pH 5,5 – 7.

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Помните, что цена хорошего шампуня не должна быть низкой. Эксперты советуют выбирать средства с успокаивающими компонентами для кожи головы, они могут иметь растительные экстракты.

К слову! Если вы планируете поход к парикмахеру для окрашивания волос, то в нашей новости мы рассказали, надо ли все же их мыть.

К примеру, экстракт календулы обладает антисептическим действием, экстракт окопника – противовоспалительное, а экстракт овса успокаивает чувствительную кожу и восстанавливает липидный барьер.