Твердые духи: что это такое и как его использовать
Твердые духи – это одна из самых интересных инноваций в мире ароматов. Она сочетает в себе удобство, компактность и натуральность.
Твердые духи стали популярными среди тех, кто ищет альтернативу традиционным жидким духам. Это и не удивительно, ведь такой формат нанесения аромата, действительно, может быть более удобным в использовании, пишет 24 Канал.
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Какие основные преимущества твердых духов
- Компактность
Твердые духи очень удобны для транспортировки. Они не вытекают и занимают мало места, именно поэтому их легко можно носить в сумке или кармане. Это идеальный вариант для путешествий.
- Длительный аромат
Из чего делают твердые духи / Фото Pinterest
Поскольку твердые духи содержат больше масел, аромат обычно держится на коже дольше. К тому же они создают более интимный и мягкий запах, который как будто окутывает собой.
- Подходят для чувствительной кожи
Из-за отсутствия спирта и синтетических добавок твердые духи подходят для людей с чувствительной кожей или склонностью к аллергиям.
Обратите внимание! Твердые духи состоят из природных восков, масел и ароматических экстрактов.
- Экологичность
Стоит ли покупать твердые духи / Фото Pinterest
Большинство твердых духов изготавливается из натуральных ингредиентов, к тому же они имеют минимальную упаковку. Многие бренды используют бамбуковые или металлические футляры, которые легко перерабатываются.
- Экономность
Поскольку твердые духи обычно более концентрированные, их нужно использовать в значительно меньших количествах, чем жидкие. Это делает их очень экономными в использовании.
Как использовать твердые духи?
Для того чтобы аромат лучше всего раскрылся, нужно наносить твердые духи на теплые участки тела: запястья, за уши, на шею, в области декольте. Просто проведите пальцем по поверхности твердой массы и аккуратно нанесите средство на выбранный участок кожи. Если вы хотите, чтобы аромат оставался дольше, можно нанести небольшое количество таких духов на кончики волос.