Об этом знают не все: почему нельзя носить золото и серебро вместе

Многие стилисты говорят, что носить золото и серебро можно вместе, однако это лишь с точки зрения сочетания этих металлов в образе. Раньше стилизация золота и серебра считалась моветоном, сейчас же это разрешено делать. Впрочем, есть несколько народных примет, которые запрещают это делать.

Золото 750 и серебро 925 пробы – два разных по своей структуре драгоценных металла, пишет 24 Канал. В составе каждого из этих сплавов есть чистое серебро, но их внешний вид различается.

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Почему нельзя носить золото и серебро

По народным приметам, эти металлы сочетать нельзя. Существуют случаи, когда у людей ухудшалось настроение или даже возникали высыпания на месте, где драгоценные сплавы соприкасались с кожей. Оказывается, что происходит некий конфликт металлов, поскольку каждый из них имеет свою энергетику: золото – тонизирует, а серебро – очищает.

Ношение вместе золота и серебра может привести к нервному напряжению. Золото наполняет энергетикой, а серебро – спокойствием. Если носить вместе золото и серебро, то можно столкнуться с противоположными свойствами металлов, которые будут отдавать негативом.

Человек может стать раздражительным и даже рискует поссориться с близким человеком, попасть в конфликтную ситуацию на работе или даже просто на улице. Сочетание золота и серебра плохо влияет на нервную систему.



Серебро и золото не носят вместе / Фото Pexels

А еще ношение этих металлов вместе почувствуют на себе другие люди, поскольку рядом с вами будут чувствовать себя как на иголках, поэтому металлы надо разделять. По приметам, во время ношения золота и серебра человек становится эгоистичным, лицемерным и ревнивым.

Большинство могли этого и не знать, но серебро разрушает золото, которое является мягким металлом. Если носить золото с серебром, то золото очень быстро сотрется, потому что серебро крепче.

К слову! Существуют приметы, согласно которым не стоит дарить на День рождения определенные вещи. Больше о них рассказали в нашем материале.

Специалисты рекомендуют все же не смешивать вместе золото и серебро, а подбирать украшения к образу какого-то одного металла. Золотые цвета лучше смотрятся на теплых тонах кожи, а серебро – на более холодных.