Золото 750 і срібло 925 проби – два різних за своєю структурою дорогоцінних метали, пише 24 Канал. У складі кожного з цих сплавів є чисте срібло, але їхній зовнішній вигляд різниться.

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Чому не можна носити золото та срібло

За народними прикметами, ці метали поєднувати не можна. Існують випадки, коли в людей погіршувався настрій чи навіть виникали висипання на місці, де дорогоцінні сплави стикалися зі шкірою. Виявляється, що стається такий собі конфлікт металів, оскільки кожен з них має свою енергетику: золото – тонізує, а срібло – очищає.

Носіння разом золота та срібла може призвести до нервового напруження. Золото наповнює енергетикою, а срібло – спокоєм. Якщо носити разом золото й срібло, то можна зіткнутися з протилежними властивостями металів, які віддаватимуть негативом.

Людина може стати дратівливою та навіть ризикує посваритися з близькою людиною, потрапити в конфліктну ситуацію на роботі чи навіть просто на вулиці. Поєднання золота та срібла погано впливає на нервову систему.



Срібло й золото не носять разом / Фото Pexels

А ще носіння цих металів разом відчують на собі інші люди, оскільки поруч з вами відчуватимуть себе як на голках, тому метали треба розділяти. За прикметами, під час носіння золота й срібла людина стає егоїстичною, лицемірною та ревнивою.

Більшість могли цього й не знати, але срібло руйнує золото, яке є м’яким металом. Якщо носити золото зі сріблом, то золото дуже швидко зітреться, бо срібло міцніше.

До слова! Існують прикмети, згідно з якими не варто дарувати на День народження певні речі. Більше про них розповіли в нашому матеріалі.

Фахівці рекомендують все ж таки не змішувати разом золото й срібло, а підбирати прикраси до образу якогось одного металу. Золоті кольори краще виглядають на теплих тонах шкіри, а срібло – на більш холодних.