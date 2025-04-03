Вгадати з вибором подарунка не завжди легко, пише 24 Канал. Якщо свекруха забобонна, то це навіть може розповісти їй про ваше ставлення, тому краще зробити такий дарунок, який принесе їй приємні враження.

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Що не можна дарувати свекрусі

Щоб не спантеличити її від недоречного подарунку, який їй доведеться прийняти – краще відмовитися від нього.

Технічно складні пристрої

Не всі свекрухи є технологічно сучасними жінками, тому краще уникати тих подарунків, які вимагають навичок та особливих знань. Такий подарунок з практичної сторони буде для неї недоречним.

Годинник

Краще не дарувати на свято годинник, оскільки з цією річчю пов’язано чимало прикмет. За повір’ям, годинник є символом розлуки та відліком часу до сварок.

Предмети особистої гігієни

Такий подарунок може бути не завжди доречним й занадто особистим, тому невістці варто відмовитися від такої ідеї.

Жовті квіти

Вже давно будь-які квіти жовтого кольору вважаються символом розлуки. Попри те, що жовті троянди чи тюльпани виглядають дуже красиво, варто обрати інший колір.



Жовті квіти не можна дарувати свекрусі / Фото Pexels

Свічки

У магазинах можна знайти чимало неймовірних декоративних свічок, які прикрашатимуть дім, однак свічка все одно асоціюється з похоронними ритуалами, тому таку річ краще не дарувати.

Існують прикмети, згідно з якими не варто дарувати на День народження певні речі. Більше про них розповіли в нашому матеріалі.

Парфуми

Вибір парфуму на подарунок може здатися чудовою ідеєю, однак вважається, що парфуми можуть стати причиною непорозумінь, тому все ж таки треба відмовитися від цієї ідеї подарунка.