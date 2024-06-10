Находка ошеломляет: мужчина сделал жуткое открытие на одной из гаражных распродаж

Багажниковые распродажи, на которых обычные люди продают ненужные им подержанные вещи на багажниках машин или прицепах, довольно популярны в Великобритании.

Такие события известны странными и замечательными находками, но недавнее открытие оставило одного из посетителей подобной распродажи совсем ошеломленным. Что он нашел, рассказываем далее.

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Мужчина обнаружил на распродаже жуткую находку

Мужчина рассказал на форуме Reddit, что он наткнулся на ужасную коллекцию кукол Барби, которые, кажется, были распяты на деревянных крестах ручной работы. Продавец хотел за них 15 долларов (примерно 610 гривен).

Я нашел распятых Барби на распродаже,

– подписал он свое сообщение.

Как выглядит находка мужчины: смотрите фото

По словам посетителя распродажи, куклы, кроме крестов, также имели заброшенный вид. Они были покрыты пятнами, в частности такими, что имитировали кровь.

Жуткая находка, которую опубликовал человек, напугала и обеспокоила большинство пользователей Reddit, некоторые из них посоветовали даже держаться подальше от дома этого продавца. Однако были и те, кого повеселили куклы.

Примерно через 5 лет будет документальный фильм Netflix о ребенке, который это сделал,

– пошутил один человек.

Другой же пользователь попытался найти возможное объяснение необычным Барби. По его словам, пьеса "Рука к Богу" требует кучу распятых Барби в декорациях вместе с ужасными сатанинскими медведями, поэтому куклы могли быть предназначены для этого.