Любит давать советы: незнакомец раскритиковал наряд девушки посреди улицы

Тикток-блогер рассказала, что прямо посреди улицы в Нью-Йорке к ней подошел мужчина, который раскритиковал ее вид.

Что ему не понравилось в образе девушки и как она отреагировала на непрошеную критику, рассказываем далее.

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Как вид девушки раскритиковали посреди улицы

Тикток-блогер по имени Стеф рассказала, что получила неожиданную и нежелательную критику в адрес своей одежды на улицах Нью-Йорка. Незнакомец остановил девушку на улице, чтобы дать совет относительно ее наряда.

Я даже не шучу, это случилось со мной прямо сейчас. Этот человек остановил меня посреди улицы и сказал, что мои туфли не подходят к моему наряду,

– поделилась она в своем ролике.

Одета в обычное белое платье, черную сумку через плечо и черные лоферы с золотыми деталями, Стеф предположила, что мужчина пошутил.

Как мужчина раскритиковал девушку посреди улицы: смотрите видео

Я подумала: "Ха-ха, что?". А он сказал: "Нет, нет, я серьезно". Туфли слишком нарядные, а твое платье слишком повседневное,

– рассказала блогер, добавляя, что они стояли посреди оживленной улицы, глядя друг на друга, прежде чем она нашла, что ответить.

Стеф поставила под сомнение его мотивы, спрашивая, почему он вообще с ней разговаривает.

Он сказал: "Я не знаю, я просто люблю иногда давать советы". Мы просто смотрели друг другу в глаза целых 10 секунд. Я такая смущенная,

– говорит девушка.

В комментариях многие зрители пошутили насчет необычной встречи, однако некоторые из них дополнили уже сказанное мужчиной.

"Я понимаю, что он имеет в виду", "Это так его раздражало, что он просто не мог промолчать", "Иногда нужен незнакомец, чтобы помочь взглянуть на жизнь с другой стороны", "Нет, это был не просто совет, это был хороший совет", "Мой друг пытался прикрыть вам спину, а вы его просто завалили", – писали они.