Одна из главных героинь примеряла платье от известной дизайнера Веры Вонг во время фотосессии модного журнала, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Платье Керри Брэдшоу найдено на секонде

Обычно в комиссионных магазинах редко можно найти культовые вещи., впрочем любительница переоцененных вещей Эшли Кано нашла платье, в которой красовалась Кэрри Брэдшоу всего за 19 долларов.

Известное платье актриса Сара Джессика Паркер примерила в фильме "Секс и город" для свадебной фотосессии для Vogue. Тогда одно из платьев для Керри Брэдшоу прислала знаменитая дизайнер Вера Вонг.

Девушка нашла на секонде известное платье: смотрите видео

Знаменитое платье-бюстье А-силуэта имеет минималистичный верх и пышную юбку из тюля в виде цветов. Сейчас такое платье стоит около 7 тысяч долларов.

Платье Eleanor Керри Брэдшоу соединило с кремовыми перчатками и фатой на своей фотосессии. Стилисты собрали ей прическу в пучок, а сама героиня сидела на диване, которое украшали со всех сторон гортензии.



Кэрри Брэдшоу в культовом платье / Фото Vogue

На свою свадьбу Керри одела платье от Вивьен Вествуд. Это платье дизайнер ей подарила после съемки, поэтому именно в нем выходила замуж знаменитая героиня сериала "Секс и город".