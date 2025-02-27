Одна з головних героїнь приміряла плаття від відомої дизайнерки Віри Вонг під час фотосесії модного журналу, пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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Сукня Керрі Бредшоу знайдена на секонді

Зазвичай в комісійних магазинах рідко можна знайти культові речі, втім любителька переоцінених речей Ешлі Кано знайшла сукню, в якій красувалася Керрі Бредшоу всього за 19 доларів.

Відоме плаття акторка Сара Джессіка Паркер приміряла у фільмі "Секс і місто" для весільної фотосесії для Vogue. Тоді одну з суконь для Керрі Бредшоу надіслала знаменита дизайнерка Віра Вонг.

Дівчина знайшла на секонді відому сукню: дивіться відео

Знаменита сукня-бюстьє А-силуету має мінімалістичний верх та пишну спідницю з тюлю у вигляді квітів. Зараз така сукня коштує приблизно 7 тисяч доларів.

Плаття Eleanor Керрі Бредшоу поєднала з кремовими рукавичками та фатою на своїй фотосесії. Стилісти зібрали їй зачіску в пучок, а сама героїня сиділа на дивані, яке прикрашали зі всіх боків гортензії.



Керрі Бредшоу у культовій сукні / Фото Vogue

На своє весілля Керрі одягнула плаття від Вів’єн Вествуд. Цю сукню дизайнерка їй подарувала після зйомки, тож саме в ньому виходила заміж знаменита героїня серіалу "Секс і місто".