Эта летняя одежда лучше льна: от нее все в восторге

В сильную жару все мы выбираем наряд, который позволяет телу дышать, не прилипает, и в котором мы себя максимально комфортно чувствуем. Большинство из нас обожают носить летом лен, благодаря тому, что эта ткань дышит и является легкой, впрочем есть еще одна вещь, которая способна заменить этот материал.

Этим летом лен из модных гардеробов вытеснит вышивка на люверсах, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear.

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Такой наряд выглядит очень стильно и уже покорил многих модниц. Универсальная модель вещей хорошо стилизуется с любым нарядом, и главное, позволяет телу дышать и чувствовать себя комфортно даже в сильную жару.

Какие наряды будут в моде этим летом

Декоративные отверстия на ткани можно найти на любых вещах – платье, рубашке, юбке, блузе и тому подобное. Дырки в жару станут настоящим спасением в создании образа. Кроме того, такой наряд имеет достаточно элегантный и красивый вид, поэтому любой низ мгновенно сделает праздничным.

Чаще всего модницы выбирают для себя наряды в белых цветах, поскольку, как известно, именно этот цвет меньше всего притягивает солнечного света к телу. Для создания красивого аутфита, стоит добавить любую базовую вещь и несколько украшений и аксессуаров для завершения.

Лен всегда был летом популярным, впрочем костюмы, рубашки, блузы и платья с дырками становятся новым летним мастхэвом. Вещь идеально подходит для пляжа или прогулок по городу. Чтобы создать максимально летний образ, стоит совместить вещь с соломенной сумкой, панамой, вьетнамками, сандалиями, балетками в сеточку или босоножками на каблуках.

Одежда с вышивкой на люверсах становится новым трендом и покоряет все модные столицы, поэтому советуем обратить на него внимание.

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