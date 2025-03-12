Можно ли накрутить волосы на носки: проверка лайфхака

В сети можно найти много инструкций как накрутить волосы с помощью подручных средств. В частности и носков.

Некоторые из таких лайфхаков действительно рабочие. Благодаря этим методам можно накрутить волосы без специальных средств буквально за несколько часов, пишет 24 Канал со ссылкой на тик-ток Виктории Огиевич.

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Как накрутить волосы с помощью носков

Блогер показала как можно легко накрутить волосы с помощью простых носков. В общем ей понадобилось 2 пары.

Пошаговая инструкция создания таких кудрей:

разделите сухие волосы на 4 части;

каждую часть закрутите вокруг носка и закрепите резинкой;

побрызгайте водой на закрученную прядку;

далее закрутите эту часть волос, завязав носок;

выверните носок и "закройте" гульку;

сделайте это со всеми частями волос и оставьте на минимум несколько часов.

Видеоинструкция как это сделать:

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Как можно сделать укладку более длительной и устойчивой: