Деякі з таких лайфхаків дійсно робочі. Завдяки цим методам можна накрутити волосся без спеціальних засобів буквально за декілька годин, пише 24 Канал з посиланням на тік-ток Вікторії Огієвич.

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Як накрутити волосся за допомогою шкарпеток

Блогерка показала як можна легко накрутити волосся за допомогою простих шкарпеток. Загалом їй знадобилося 2 пари.

Покрокова інструкція створення таких кучерів:

розділіть сухе волосся на 4 частини;

кожну частину закрутіть навколо шкарпетки і закріпіть гумкою;

побризкайте водою на закручену прядку;

далі закрутіть цю частину волосся, зав'язавши шкарпетку;

виверніть шкарпетку і "закрийте" гульку;

зробіть це з усіма частинами волосся і залиште на щонайменше декілька годин.

Відеоінструкція як це зробити:

Дні бувають різними, і часто на створення витонченої укладки бракує часу. Саме тому важливо, щоб волосся мало гарний вигляд без зайвих зусиль. Продукти бренду FORTESSE забезпечують природний догляд, що зберігає здоров’я та блиск волосся, навіть коли ви поспішаєте. Це просте рішення для тих, хто хоче, щоб локони мали бездоганний вигляд у будь-якій ситуації.

Як можна зробити укладку тривалішою та стійкішою: