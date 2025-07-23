Рекомендуем всегда обращать внимание на качественную пару обуви, пишет 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина". В правильно подобранной обуви вы будете чувствовать себя увереннее и не придется бороться с проблемой. Если же обувь новая, приобретена по размеру, тогда ее необходимо лишь немного "разносить".

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Что делать, если натирает обувь?

Поносите ее дома

Лучший способ растянуть обувь – это поносить ее дома. Это поможет уже следующие разы обувать ее без переживания о натирании.

Наденьте толстые носки

Чтобы ускорить процесс – оденьте несколько носков или плотные зимние. Когда обувь хорошо растянется, тогда и без проблем ее можно одевать на улицу.

Набейте бумагу

Обувь нужно набить бумагой или тряпками и оставить на ночь. Не используйте газеты, потому что следы от красителя могут остаться на обуви.



Разносить обувь можно в домашних условиях / Фото Pexels

Нагрейте

Для растяжения обуви нужны несколько пар толстых носков и фен. Тепло поможет размягчить пару и придаст форму ноги. Сначала наденьте носки на ногу, а потом обувь.

Фен установите на средний уровень и прогрейте обувь в течение 30 секунд. Чтобы избежать нагревания, насадку постоянно смещайте круговыми движениями. Этот метод не подходит для пластиковой и замшевой обуви.

К слову, летом актуальными стали шлепанцы в сетку, балетки со стразами и базовые балетки из сеточки.

Заморозьте

Тесную обувь можно растянуть благодаря замораживанию. Однако этот метод не стоит использовать на обуви из кожи. Сначала наполните пакет водой и положите внутрь обуви. Запихните в морозильную камеру на ночь. Утром лед превратится в воду и растянет обувь.

Нанесите вазелин

Этот метод поможет размягчить жесткий материал кожаной обуви. Вазелин смягчит кожу и сможет предотвратить ее растрескивание. Этот способ растяжения советуют сочетать с горячим воздухом от фена.

Кроме того, можно воспользоваться специальным растяжителем и спреем для обуви, которые продаются в магазинах.