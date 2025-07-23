Рекомендуємо завжди звертати увагу на якісну пару взуття, пише 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна". У правильно підібраному взутті ви будете відчувати себе впевненіше й не доведеться боротися з проблемою. Якщо ж взуття нове, придбане по розміру, тоді його необхідно лише трохи "розносити".

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Що робити, якщо натирає взуття?

Поносіть його вдома

Найкращий спосіб розтягнути взуття – це поносити його вдома. Це допоможе вже наступні рази взувати його без переживання про натирання.

Вдягніть товсті шкарпетки

Щоб пришвидшити процес – одягніть кілька шкарпеток або ж цупкі зимові. Коли взуття добре розтягнеться, тоді й без проблем його можна одягати на вулицю.

Набийте папір

Взуття потрібно набити папером чи ганчірками й залишити на ніч. Не використовуйте газети, бо сліди від барвника можуть залишитися на взутті.



Розносити взуття можна в домашніх умовах / Фото Pexels

Нагрійте

Для розтягнення взуття потрібні кілька пар товстих шкарпеток й фен. Тепло допоможе розм’якшити пару й надасть форму ноги. Спочатку одягніть шкарпетки на ногу, а тоді взуття.

Фен встановіть на середній рівень та прогрійте взуття впродовж 30 секунд. Щоб уникнути нагрівання, насадку постійно зміщуйте круговими рухами. Цей метод не підходить для пластикового та замшевого взуття.

До слова, влітку актуальними стали шльопанці в сітку, балетки зі стразами та базові балетки з сіточки.

Заморозьте

Тісне взуття можна розтягнути завдяки заморожуванню. Однак цей метод не варто використовувати на взутті зі шкіри. Спочатку наповніть пакет водою й покладіть всередину взуття. Запхайте в морозильну камеру на ніч. Вранці лід перетвориться на воду й розтягне взуття.

Нанесіть вазелін

Цей метод допоможе розм’якшити жорсткий матеріал шкіряного взуття. Вазелін пом’якшить шкіру та зможе запобігти її розтріскуванню. Цей спосіб розтягнення радять поєднувати з гарячим повітрям від фена.

Окрім того, можна скористатися спеціальним розтягувачем та спреєм для взуття, які продаються в магазинах.