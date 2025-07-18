У спекотні дні модниці почали все частіше довершувати свої образи взуттям з неочікуваної тканини – сіточки, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Влітку це взуття представлене в кількох варіантах, тож можна буде обрати саме той, який вам до вподоби.

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Яке взуття в моді цього літа?

Шльопанці в сітку з нульових

Колись у моді були сітчасті шльопанці в різних яскравих кольорах. Їх носили вдома як тапочки, а потім вони зникли з модних радарів, щоб знову з’явитися в трендах. Дівчата шльопанці оздоблені давно забутими квітами почали носити на вулиці, довершуючи ними різноманітні образи.

Взуття гарно пасує до кежуальних образів, надаючи їм цікавої виразності. Модниці поєднують шльопанці зі взуттям, сукнями та штанами капрі.

Балетки зі стразами

Для тих, хто любить романтичний стиль в одязі, пропонуємо придивитися до балеток в сітку, що декоровані стразами та квітами. Дівчата носять їх зі спідницями в довжині максі, ніжними топами та довгими сарафанами.

Базові балетки з сіточки

Любительницям універсального взуття радимо звернути увагу на мінімалістичні балетки в сіточку. Вони гарно пасують до повсякденних чи офісних образів. Модниці поєднують їх з денімом, спідницями максі та лляними костюмами. Балетки зовсім не перевантажують образ, а навпаки, довершують його завдяки лаконічному дизайну.

До слова, до літнього взуття 2025 року належать босоніжки з відкритим носком, босоніжки-стрінги, прозорі пари та ретро-кросівки. Як вони виглядають – дивіться у нашому матеріалі.