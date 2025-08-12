Новый бьюти-тренд стремительно набирает популярность в социальных сетях. Если раньше летом люди пытались достичь как можно более равномерного загара – без всяких белых линий, то нынешняя тенденция охватывает другую эстетику.

Теперь специально оставляют на теле белые полосы от загара. Почему такой вид стал трендом, рассказывает 24 Канал со ссылкой на блогера Дмитрия Святова.

Что известно о новом тренде с загаром в TikTok?

В последнее время социальные сети заполонили фотографии и видео, на которых люди демонстрируют свои белые полосы загара. Эти отличительные знаки часто называют линиями купальника или специально разработанными контрастными узорами на коже.

Девушки и парни используют различные техники, чтобы достичь такого вида. Одни выбирают макияж и автозагар, другие – перманентный боди-арт в виде татуировок.

Новый тренд привлек внимание не только женщин, но и мужчин. В частности, певец Макс Барских продемонстрировал в социальных сетях свою интерпретацию "белого загара".

Реакция сети

Новая тенденция вызвала дискуссию, которую не все поддерживают. На фоне разных мнений многие пользователи в социальных сетях поделились своим юмористическим взглядом на тренд.

Вот несколько комментариев, которые они оставили:

"Вот приеду из села в Киев, буду в тренде и сама модная".

"Круто, когда в результате натурального загара достигается такой эффект, потому что показывает образ жизни, но специально их делать это кринж".

"Так я в этом году в тренде!".

Зато сторонники этого стиля утверждают, что яркий контраст на коже является привлекательным.

То же самое в этом сезоне происходит и с животными принтами, которые ранее считались смелыми заявлениями в гардеробе. Осенью-зимой 2025-го – это новая база.