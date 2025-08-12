Теперь специально оставляют на теле белые полосы от загара. Почему такой вид стал трендом, рассказывает 24 Канал со ссылкой на блогера Дмитрия Святова.

Что известно о новом тренде с загаром в TikTok?

В последнее время социальные сети заполонили фотографии и видео, на которых люди демонстрируют свои белые полосы загара. Эти отличительные знаки часто называют линиями купальника или специально разработанными контрастными узорами на коже.

Девушки и парни используют различные техники, чтобы достичь такого вида. Одни выбирают макияж и автозагар, другие – перманентный боди-арт в виде татуировок.

Новый тренд привлек внимание не только женщин, но и мужчин. В частности, певец Макс Барских продемонстрировал в социальных сетях свою интерпретацию "белого загара".

Реакция сети

Новая тенденция вызвала дискуссию, которую не все поддерживают. На фоне разных мнений многие пользователи в социальных сетях поделились своим юмористическим взглядом на тренд.

Вот несколько комментариев, которые они оставили:

"Вот приеду из села в Киев, буду в тренде и сама модная".

"Круто, когда в результате натурального загара достигается такой эффект, потому что показывает образ жизни, но специально их делать это кринж".

"Так я в этом году в тренде!".

Зато сторонники этого стиля утверждают, что яркий контраст на коже является привлекательным.

То же самое в этом сезоне происходит и с животными принтами, которые ранее считались смелыми заявлениями в гардеробе. Осенью-зимой 2025-го – это новая база.