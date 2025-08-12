Тепер спеціально залишають на тілі білі смуги від засмаги. Чому такий вигляд став трендом, розповідає 24 Канал з посиланням на блогера Дмитра Святова.

Що відомо про новий тренд з засмагою у TikTok?

Останнім часом соціальні мережі заполонили фотографії та відео, на яких люди демонструють свої білі смуги засмаги. Ці відмітні знаки часто називають лініями купальника або спеціально розробленими контрастними візерунками на шкірі.

Дівчата та хлопці використовують різні техніки, щоб досягти такого вигляду. Одні обирають макіяж та автозасмагу, інші – перманентний бодіарт у вигляді татуювань.

Новий тренд привернув увагу не тільки жінок, а й чоловіків. Зокрема, співак Макс Барських продемонстрував у соціальних мережах свою інтерпретацію "білої засмаги".

Реакція мережі

Нова тенденція викликала дискусію, яку не всі підтримують. На тлі різних думок багато користувачів в соціальних мережах поділилися своїм гумористичним поглядом на тренд.

Ось декілька коментарів, які вони залишили:

"Оце приїду із села до Києва, буду в тренді й сама модна".

"Круто, коли внаслідок натурального засмагання досягається такий ефект, бо показує спосіб життя, але спеціально їх робити це крінж".

"То я цього року в тренді!".

Натомість прихильники цього стилю стверджують, що яскравий контраст на шкірі є привабливим.

Теж саме цього сезону відбувається і з тваринними принтами, які раніше вважалися сміливими заявами в гардеробі. Восени-взимку 2025-го – це нова база.