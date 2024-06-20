Свадьбу пришлось перенести: невесту раскритиковали из-за 29 строгих правил для гостей

Невесту раскритиковали за то, что она попросила гостей соблюдать 29 строгих правил в день ее свадьбы.

Какие требования к гостям поставила девушка и почему они не понравились приглашенным, рассказываем далее.

К теме Девушка преодолела путь из США в Китай, чтобы найти свадебное платье своей мечты

Какие правила девушка придумала для своей свадьбы

23-летняя девушка хотела, чтобы день ее свадьбы прошел без проблем, поэтому она разработала правила, чтобы убедиться, что в течение трехчасового празднования все будут вести себя уместно.

Невеста и ее будущий муж создали перечень из 29 пунктов, которые охватывали все – от еды, до одежды и развлечений. Правила выглядели следующим образом:

Женщины одевают бледно-желтые костюмы, а мужчины – черные.

Без детей в возрасте до 11 – 12 лет.

Только морепродукты и веганская еда (кстати, можно приносить свою еду).

Никаких камер.

Никакого вина, алкоголя или подобных вещей.

Не разрезать торт.

Никакой драмы.

Никаких признаний или объявлений.

Никаких "плюс 1" (только если я знаю их).

Никаких синих джинсов.

Ничего не спрашивайте у невесты.

Речи и клятвы должны быть короткими.

Никаких неподходящих нарядов.

Никаких неуместных вещей.

Не ищите невесту или жениха.

Не плачьте (если вы плачете, это нормально, просто вытрите слезы салфеткой).

Не бросать букет.

Не кричать.

Не разговаривать во время важных моментов.

Никаких сюрпризов.

Не звонить (если вам позвонили, идите в уединенное место).

Не включайте громкую музыку.

Никаких неуместных или безумных танцев.

Не держите и не прикасайтесь к платью или фате невесты.

Не будьте грубыми или неуместными и тому подобное.

Вы не можете покинуть свадьбу без необходимости.

Не передавайте свое приглашение кому-то другому, кто может захотеть уйти.

Подтвердите свое присутствие.

Не отвечайте на приглашения, если вы не уверены, что придете.

Причина заключается в том, что хотя свадьба короткая, она очень важна. Я и мой жених сказали нашим семьям и друзьям, что у нас будет много правил, и все они заверили нас, что здесь нет проблемы. Тогда мы еще не обсуждали правила, мы просто знали, что они будут очень строгими,

– поделилась девушка на Reddit.

Она была удивлена, когда ее гости начали жаловаться на правила и требования, смущены тем, почему они не могут хоть немного отойти от ее видения.

Мы ожидали, что наши семьи будут счастливы и взволнованы нашей свадьбой, но вместо этого мы получили много негатива,

– говорит девушка.

Невеста добавила, что ее свекровь была очень разъяренной из-за того, что ей пришлось надеть желтое, а брат жениха не мог ничего есть, поскольку у него аллергия на веганскую пищу, и он не любит морепродукты.

Мой дядя сказал, что его дети будут очень расстроены, потому что не смогут прийти и так далее. В основном почти каждый член семьи хотел нарушить большинство правил, и я не знала, что делать, потому что мы не хотели менять их. Время заканчивалось, поэтому мы отложили свадьбу на два месяца,

– рассказывает девушка.

По ее словам, гости снова были расстроены, говоря, что они уже достаточно долго ждали свадьбы, и обвинили невесту в проблеме, поскольку, по их мнению, она могла сделать правила менее строгими. Также большое количество приглашенных отказалась от посещения свадьбы, если правила не будут изменены.

Я пыталась объяснить им, что мы над этим работаем, но они не прекращают говорить об этом даже за моей спиной. Они всегда шутят по этому поводу и, когда я заступаюсь за себя, называют меня жалкой,

– сетует девушка.

В комментариях к ее сообщению пользователи были удивлены и возмущены правилами. "30 правил для трехчасовой свадьбы, одно из которых – купить и одеть бледно-желтое платье? Я не пойду. Я плохо выгляжу в желтом любого оттенка, я слишком бледная для него, и даже если я найду что-то в этом цвете по дешевке, я бы не купила его", "Это даже не свадьба, если она имеет 30 правил. Буквально кажется, что тебя держат в заложниках, чтобы выслушать обеты, а потом заставить есть еду, которую ты или не любишь, или на которую у тебя аллергия", – писали люди.