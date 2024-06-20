Свадьбу пришлось перенести: невесту раскритиковали из-за 29 строгих правил для гостей
Источник:The Mirror
Невесту раскритиковали за то, что она попросила гостей соблюдать 29 строгих правил в день ее свадьбы.
Какие требования к гостям поставила девушка и почему они не понравились приглашенным, рассказываем далее.
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Какие правила девушка придумала для своей свадьбы
23-летняя девушка хотела, чтобы день ее свадьбы прошел без проблем, поэтому она разработала правила, чтобы убедиться, что в течение трехчасового празднования все будут вести себя уместно.
Невеста и ее будущий муж создали перечень из 29 пунктов, которые охватывали все – от еды, до одежды и развлечений. Правила выглядели следующим образом:
- Женщины одевают бледно-желтые костюмы, а мужчины – черные.
- Без детей в возрасте до 11 – 12 лет.
- Только морепродукты и веганская еда (кстати, можно приносить свою еду).
- Никаких камер.
- Никакого вина, алкоголя или подобных вещей.
- Не разрезать торт.
- Никакой драмы.
- Никаких признаний или объявлений.
- Никаких "плюс 1" (только если я знаю их).
- Никаких синих джинсов.
- Ничего не спрашивайте у невесты.
- Речи и клятвы должны быть короткими.
- Никаких неподходящих нарядов.
- Никаких неуместных вещей.
- Не ищите невесту или жениха.
- Не плачьте (если вы плачете, это нормально, просто вытрите слезы салфеткой).
- Не бросать букет.
- Не кричать.
- Не разговаривать во время важных моментов.
- Никаких сюрпризов.
- Не звонить (если вам позвонили, идите в уединенное место).
- Не включайте громкую музыку.
- Никаких неуместных или безумных танцев.
- Не держите и не прикасайтесь к платью или фате невесты.
- Не будьте грубыми или неуместными и тому подобное.
- Вы не можете покинуть свадьбу без необходимости.
- Не передавайте свое приглашение кому-то другому, кто может захотеть уйти.
- Подтвердите свое присутствие.
- Не отвечайте на приглашения, если вы не уверены, что придете.
Причина заключается в том, что хотя свадьба короткая, она очень важна. Я и мой жених сказали нашим семьям и друзьям, что у нас будет много правил, и все они заверили нас, что здесь нет проблемы. Тогда мы еще не обсуждали правила, мы просто знали, что они будут очень строгими,
– поделилась девушка на Reddit.
Она была удивлена, когда ее гости начали жаловаться на правила и требования, смущены тем, почему они не могут хоть немного отойти от ее видения.
Мы ожидали, что наши семьи будут счастливы и взволнованы нашей свадьбой, но вместо этого мы получили много негатива,
– говорит девушка.
Невеста добавила, что ее свекровь была очень разъяренной из-за того, что ей пришлось надеть желтое, а брат жениха не мог ничего есть, поскольку у него аллергия на веганскую пищу, и он не любит морепродукты.
Мой дядя сказал, что его дети будут очень расстроены, потому что не смогут прийти и так далее. В основном почти каждый член семьи хотел нарушить большинство правил, и я не знала, что делать, потому что мы не хотели менять их. Время заканчивалось, поэтому мы отложили свадьбу на два месяца,
– рассказывает девушка.
По ее словам, гости снова были расстроены, говоря, что они уже достаточно долго ждали свадьбы, и обвинили невесту в проблеме, поскольку, по их мнению, она могла сделать правила менее строгими. Также большое количество приглашенных отказалась от посещения свадьбы, если правила не будут изменены.
Я пыталась объяснить им, что мы над этим работаем, но они не прекращают говорить об этом даже за моей спиной. Они всегда шутят по этому поводу и, когда я заступаюсь за себя, называют меня жалкой,
– сетует девушка.
В комментариях к ее сообщению пользователи были удивлены и возмущены правилами. "30 правил для трехчасовой свадьбы, одно из которых – купить и одеть бледно-желтое платье? Я не пойду. Я плохо выгляжу в желтом любого оттенка, я слишком бледная для него, и даже если я найду что-то в этом цвете по дешевке, я бы не купила его", "Это даже не свадьба, если она имеет 30 правил. Буквально кажется, что тебя держат в заложниках, чтобы выслушать обеты, а потом заставить есть еду, которую ты или не любишь, или на которую у тебя аллергия", – писали люди.