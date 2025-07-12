Этот нюдовый маникюр подойдет каждой: не пропустите тренд лета 2025

Сейчас в тренде маникюр, который казалось бы, не отличается особой оригинальностью. Тем не менее, он точно имеет свою "изюминку".

Coconut milk nail – тренд на нюдовый маникюр, который выглядит просто безупречно. Он прекрасно дополнит любой образ, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Как выглядят модные кокосовые ногти

"Кокосовым" называют молочно-белый нюд. Он идеально подпадает под эстетику "clean girl", которая актуальна сейчас.

Этот маникюр недаром называют универсальным. Ведь он подходит под все типажи внешности и любой стиль.

Стоит отметить, что этот дизайн также хорошо подойдет тем, кто должен придерживаться дресс-кода. Также он станет отличным выбором для свадьбы, отпуска или даже на каждый день.

Подбор лака для этого маникюра может быть несколько трудным, ведь указанный цвет может скрываться за такими названиями как:

coconut milk;

soft ivory;

coconut cream;

semi-sheer beige;

milky white.

Такое покрытие глянцевое и полупрозрачное. Если вы хотите добавить блеска, обратите внимание на лаки с шиммермом.

Обратите внимание! Лучше всего такой цвет ногтей будет смотреться на квадратной, овальной или миндалевидной форме.