Наряды на Новый год 2025: какие платья будут самыми популярными в праздничную ночь

До конца декабря еще далеко, впрочем, многие из нас уже понемногу готовятся к Новому году и присматриваются к наряду, который можно примерить в праздничную ночь. Если вы в поиске идеального платья, тогда стоит уже сейчас присматриваться к интересным фасонам и выбирать для себя платье, которое принесет в 2025 году успех и благополучие.

Стилисты утверждают, что одежда способна быстро поднять настроение, улучшить самооценку, пишет Lady 24. Поэтому надо подобрать на Новый год для себя такой наряд, чтобы чувствовать себя на все 100. А вот астрологи говорят, что одежду в новогоднюю ночь надо подбирать правильно еще и потому, чтобы получить благосклонность тотемного животного года и привлечь в свою жизнь позитив и счастье.

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Платья на Новый год 2025

Красивое платье даст ощущение праздника, поэтому стоит тщательно подойти к выбору вещи. В новогоднюю ночь чаще всего все надевают платья с бахромой, пайетками, всевозможными блестками и камнями. Такие декорирования являются самыми популярными и действительно прекрасно смотрятся на платьях.

Для встречи Нового года стоит делать ставку на платье из атласа или кружева, с различными вырезами и интересными деталями, которые добавляют наряду шарма.

Хозяйка года Зеленая Деревянная Змея будет благосклонна к вам, если вы примеряете платье в зеленом, коричневом или золотистом цвете. Эти три цвета считаются самыми популярными для встречи Нового года 2025.

Золотистые платья с камнями и блестящими деталями стоит выбирать тем, кто хочет привлечь в Новом году материальные блага. Также прекрасно подойдут платья в серебристом цвете или оттенке металлик.

Осенью в моду ворвался оттенок бургунди, поэтому можно приобрести для себя роскошное платье в любой длине. Эффектно будут смотреться платья мини или макси. Актуальным в новогоднюю ночь будет платье белого цвета, поскольку оно символизирует чистоту и начало чего-то нового.

Черное платье – это база и классика, которая не выходит из моды, однако астрологи советуют в новогоднюю ночь не выбирать такие платья, поскольку можно привлечь в жизнь неприятные события. В год Змеи лучше избегать черного цвета и сделать ставку на яркие оттенки.

Просмотрев все самые интересные образы в платьях, мы собрали несколько лучших аутфитов в актуальных цветах и фасонах. Такие платья прекрасно подойдут для празднования Нового 2025 года.

Красное платье с вырезами

Золотистое платье на одно плечо

Платье из прозрачного материала и цветами

Платье с пайетками

Серебристое платье с бахромой

Коричневое кружевное платье коричневого цвета

Синее платье в длине макси

Роскошное платье-бюстье