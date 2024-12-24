Что надеть на Святой вечер и Рождество: красивые образы с вышиванкой, которые легко повторить

Традиционно на Святой вечер и Рождество украинская семья надевает вышиванку, которая считается нашим оберегом. Вышитая рубашка является символом национальной идентичности, духовности и семейных ценностей, поэтому рассказываем, с чем ее одеть на семейный праздник.

Вышиванка уже давно стала неотъемлемой частью украинской культуры, пишет 24 Канал. Этот наряд является торжественным и способен точно подчеркнуть праздничную атмосферу Рождества. Национальная одежда придает христианскому празднику особое значение.

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За одним семейным столом вышиванку одевают все – от маленьких детей до взрослых. Традиция одевать вышитую рубашку подчеркивает уважение к прошлому, поскольку этот наряд носили еще наши предки, впрочем теперь образы адаптировались к современности, поскольку вышитую рубашку можно носить с мешковатыми джинсами, кожаными брюками и не только.

С чем надеть вышитую рубашку на Святой вечер и Рождество

Надевайте на праздник вышиванку с юбкой в длине миди или макси. Прекрасно дополнит вышитую рубашку юбка-карандаш и шелковая юбка в длине макси.

Также уже давно стало актуальным сочетание вышиванки с брюками палаццо. Именно такой аутфит часто примеряет первая леди Украины Елена Зеленская, которая обожает стилизовать брюки с рубашками и блузами. А еще дало с вышиванкой выглядят кожаные брюки или классические белые изделия.

Вышиванка в сочетании с брюками

Современные девушки стилизуют вышиванку даже с джинсами. Можно одеть классические прямые джинсы или мешковатые. Хорошо смотрится с рубашкой деним в голубом цвете, впрочем не отказывайтесь от синих джинсов, черных или даже белых.

Стильный образ с джинсами

Чтобы создать нарядный образ – одевайте на Рождество вышитое платье, которое заслуживает особого внимания. В зимнюю пору советуем выбирать длинное платье и сочетать с минималистичными украшениями, чтобы не перегрузить образ.

Черное стильное платье на Рождество

Эффектное белоснежное вышитое платье

Для тех, кто собирается в гости на Рождество, предлагаем невероятный аутфит на основе белой рубашки и длинной черной юбки, которую стоит довершить белым фартуком, поясом с колтунцами, украшением на шею с лошадкой, сапогами казаками и шубой из овчины.

Красивый образ на украинское Рождество: смотрите видео

Что касается аксессуаров, то мода на украинские украшения возвращается. Традиционные украшения являются символом выражения уникальности и идентичности нации. Когда-то украинки носили определенные изделия как обереги. Сейчас ими дополняют современные образы.

На Святой вечер и Рождество рекомендуем завершить вышиванку распространенной традиционным украшением – силянкой. Очень красиво вместе с вышиванкой выглядят кораллы и украшения с шелестом или бубенцами.

Эффектная силянка к вышитой рубашке

Роскошная силянка в красно-черных цветах

Также не отказывайтесь от идеи надеть на праздники уютный рождественский свитер с зимним узором. Актуальными считаются изделия со скандинавским узором, или свитера с оленем, снеговиками или Санта-Клаусом.