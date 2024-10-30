Страшно красивые образы на Хэллоуин для взрослых и детей: подборка, которую нельзя обойти

До Хэллоуина осталось мало времени, поэтому надо поторопиться с выбором образа для мистической ночи. Если вы собираетесь отметить этот день на вечеринке, тогда с радостью подскажем вам варианты эффектных образов для взрослых, пар и даже детей.

Образы на Хэллоуин не обязательно должны быть страшными и ужасными, пишет Lady 24. Хотя основная идея и заключается в том, чтобы напугать своим видом других, все чаще на этот праздник превращаются в сказочных персонажей или героев известных кинохитов.

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Выбор наряда на Хэллоуин дает большую свободу фантазиям, поскольку примерить можно что угодно – от образа устрашающей монахини до милой феи в красивом платье. Здесь надо ориентироваться на вечеринку и место проведения мероприятия. И для того, чтобы вам легче было выбрать что-то для себя, рекомендуем посмотреть самые популярные образы.

Ведьма

Если хотите выглядеть на Хэллоуин мистически и изысканно – делайте ставку на образ ведьмы. Такой аутфит когда-то примеряла на себе Кендалл Дженнер. Вам нужно надеть черное вечернее платье, соединив его с объемной шляпой и перчатками. Чтобы завершить look – не забудьте о темном макияже.

Образ ведьмы на Хэллоуин: смотрите видео

Фея

Образ на Хэллоуин также может быть загадочным. Красиво и эффектно выглядит сказочное платье с крыльями и короной на голове, которое напоминает фею. К такому платью устрашающий макияж делать не стоит.



Детские феи на Хэллоуин / Фото Pinterest

Малефисента

Для создания образа Малефисенты понадобится черный корсет, лосины и обувь на каблуках. В специализированном магазине придется поискать только накидку и рога, которые надо прикрепить на голову. По макияжу, то глаза должны быть черными, а губы – ярко-красными.



Образ Малефисенты на Хэллоуин / Фото Pinterest

Клеопатра

Чтобы создать красивый образ Клеопатры, нужно только облегающее бежевое платье и аксессуар для волос тика. Клеопатра носила много украшений, поэтому образ надо дополнить браслетами, колье и кольцами. А вот макияж должен состоять из массивных и длинных черных стрелок.

Образ Клеопатры на Хэллоуин: смотрите видео

Крылья Victoria's Secret

Чтобы воссоздать этот образ в магазине костюмов надо найти огромные крылья и дополнить look топом и юбкой и обувью на каблуках. Вдохновение можете искать в выходах моделей на подиум.

Образ ангела на Хэллоуин: смотрите видео

Венздей и кузен Итт

На Хэллоуин популярны парные образы, поэтому предлагаем повторить легкий аутфит Венздей Аддамс и кузеном Итт. Для последнего образа понадобится бахромированная ткань, шляпа и очки.

Парный образ на Хэллоуин: смотрите видео

Битлджус и Лидия

Для воспроизведения этого аутфита нужно красное платье для Лидии и черно-белый костюм в полоски с зеленым париком для Битлджуса.

Парный образ на Хэллоуин: смотрите видео

Лана Дель Рей и крокодил

В этом году именно этот парный образ "разрывает" тикток. Множество пользователей решили примерить свадебный образ певицы, который объединили с рабочей униформой ее мужа Джереми Дюфрена, который проводит экскурсии по местам с крокодилами. Главной фишкой такого образа является надувной крокодил.

Парный образ на Хэллоуин: смотрите видео

Что надеть на Хэллоуин детям

Если же к празднованию Хэллоуина приобщаются дети, то к самым популярным вариантам относится костюм скелета, паука, образ русалочки, ведьмочки или Венздей.

Для девочек воссоздать милый образ героини из мультфильма достаточно просто. В магазинах можно знать костюм Белоснежки, Ариэль, Золушки или любого другого из диснеевских принцесс. Также легко создается образ Вендзей или ведьмочки в черном платье и шляпе.

Для мальчиков также можно найти немало тематических костюмов. Некоторые из них могут быть парными, поскольку еще больше довершат аутфит.



Образы для детей на Хэллоуин / Фото Pinterest



Детские образы на Хэллоуин / Фото Pinterest



Образы для детей на Хэллоуин / Фото Pinterest



Детские образы на Хэллоуин / Фото Pinterest



Образы для детей на Хэллоуин / Фото Pinterest