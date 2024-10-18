Обратите на них внимание: 33 образа на осень, которые понравятся всем девушкам

Многие девушки любят осень за возможность стилизовать различную верхнюю одежду с головными уборами и обувью. Холодное время года действительно вдохновляет на создание разнообразных образов, а количество эффектных аутфитов просто бесчисленно.

Стилист Яна Платонова поделилась в своем инстаграме подборкой роскошных образов на осень, которые захочется повторить каждой девушке.

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Стильные образы на осень 2024

Чтобы всегда выглядеть стильно, стоит позаботиться о базовых вещах в своем гардеробе. Ваша капсула на осень должна состоять из гольфа, свитера, рубашки, джинсов, брюк палаццо, верхней одежды, головных уборов и нескольких видов обуви.

Для каждого из нас эта капсула является индивидуальной. Кто-то любит свитшоты, лонгсливы, а кто-то предпочитает блузы или рубашки и жакеты.

Попробуйте создать интересные образы на основе удлиненного пальто и брюк. Такие аутфиты всегда выглядят великолепно. Особую роскошь изделиям придает обувь на каблуках и интересная сумка. Кроме того, пальто хорошо носится с кроссовками.

Модные инфлюенсерки часто показывают нам насколько стильно выглядят монохромные образы, поэтому подберите верх и низ согласно цвету вашего пальто. Убедитесь на себе, что аутфит в одном цвете имеет элегантный и дорогой вид.

Эффектный вид также имеют дубленки в сочетании с джинсами или стеганые куртки. Последняя верхняя одежда уже не совсем подходит для конца октября, впрочем если вы передвигаетесь на автомобиле и не любите многослойных образов, то вполне можете одевать такую куртку под теплый свитер.

В представленной подборке аутфитов вы найдете множество идей для создания образов. Не обязательно их воспроизводить 1:1, можете лишь вдохновляться и стилизовать собственные комбинации.

Чтобы увидеть все образы на осень – листайте справа

Настоящая ценность этих образов в том, что они практичные и стильные. В них вы сможете отправиться в офис, пойти на прогулку с друзьями или собраться куда-то по делам.