Как стильно одеться в офис: 5 лучших вариантов

Большинство из нас работают из дома, впрочем немало людей продолжают ходить в офис. Иногда не хватает идей относительно красивых образов, поэтому в таком случае советуем вдохновляться аутфитами стильных модниц.

Офисный дресс-код уже давно не состоит из рубашки и юбки-карандаша, пишет Lady 24. Теперь у всех есть возможность одевать стильный и модный наряд, который будет подчеркивать вашу индивидуальность.

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Мы проанализировали аутфиты девушек, которые подойдут для выхода в офис и советуем и вам вдохновиться их стилизациями. Все образы легко повторить, поскольку вещи прекрасно сочетаются между собой.

Брюки и кардиган

Создайте красивый костюм на основе брюк, а вместо жакета – выберите кардиган того же цвета. Под низ надевайте белую базовую футболку и завершайте образ интересной обувью на каблуках.

Рубашка и брюки

Примерьте на себе интересную голубую рубашку в полоску в сочетании с классическими черными брюками. Для создания романтического и милого образа, дополните look сетчатыми балетками.

Кардиган и джинсы

Выберите для себя интересный кардиган трендового бордового цвета и сочетайте с лоферами этого цвета. Бордовый оттенок – хит осени 2024 года, поэтому в этих вещах вы точно будете выглядеть модно и красиво. Завершить аутфит можно базовыми джинсами.

Жакет и джинсы

Создайте образ на основе классического и кэжуального стиля. Надевайте белую базовую футболку и сочетайте ее с жакетом серого цвета, джинсами и балетками Мэри Джейн.

Свитер и длинная юбка

Юбки в длине миди или макси остаются на пике популярности. Для красивого образа выбирайте свитер и юбку в одном цвете для монохромного аутфита. Такой look можно совместить с балетками или сапогами.

Добавляйте к этим образам кожаные куртки, бомберы или тренчи. Также особой изюминки аутфитам придадут головные уборы и украшения, поэтому всегда завершайте ими свои выходы.