Стиль Виктории Бекхэм: как сейчас выглядит "та самая из Spice Girls"

Виктория Бекхэм стала популярной еще в 90-е. Тогда она была одной из участниц известной группы Spice Girls. Впоследствии певица начала сольную карьеру.

Однако, широкую известность Виктория приобрела именно как дизайнер. Ее по праву называют "иконой стиля", пишет 24 Канал.

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Как одевается Виктория Бекхэм

Сейчас известная британская певица имеет изысканный стиль. Она в свой 51 год умело подчеркивает все преимущества фигуры.

Часто ее образы выглядят очень сдержанно. Ведь Виктория предпочитает именно деловой стиль. Яркая внешность и умение выбирать удачные фасоны делают даже самые простые ее образы настоящими произведениями искусства.

В то же время Виктория не боится проявлять свою сексуальность. Она всегда избегает "упрощения" таких образов из-за излишней открытости. Можно смело сказать, что дизайнер умело балансирует "на грани".

Например, Виктория выбрала почти прозрачное платье. При этом, оно выглядит довольно сдержанно, благодаря длине и фасону.

Не стоит забывать и о любви Виктории к костюмам и классической обуви. В частности, туфли с острым носком – обязательная часть ее гардероба.

Костюмы Виктория выбирает интересные. Например, с необычным обрамлением или фасоном.

Лайфхак! Фасон "на запах" как у Виктории, позволяет подчеркнуть талию и сделать силуэт визуально стройнее.