Популярные сандалии лета, которые все будут покупать

В жаркую погоду нам не обойтись без сандалий. Они придают легкость, элегантность и индивидуальность, а еще демонстрируют наш педикюр. Стилисты определили несколько трендовых пар, к которым больше всего тяготеют модницы в этом сезоне.

Сандалии обеспечивают нам удобство и комфорт, поэтому становятся идеальной обувью, которую можно носить с утра до вечера, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. Это универсальная обувь подходит к любому наряду – платьев, юбок, шортов, джинсов или брюк.

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Каждое лето на модной арене обувь на плоской подошве является актуальной, поэтому рассказываем, на какие модели стоит обратить внимание.

К слову! Мы рассказали о трендовой обуви на лето, поэтому вы можете выбрать что-то из списка, чтобы пополнить коллекцию.

Вьетнамки

Вместо массивной обуви, сделайте этим летом ставку на лаконичные вьетнамки. Они способны создать изысканный образ на основе базовых вещей.

Деревянные клоги

Танкетка из дерева в этом году является изрядно популярной. Клоги возвращаются к нам каждый сезон, а именно этим летом они будут актуальными как никогда.

Минималистичные сандалии

Такие простые и базовые сандалии имеют изысканный вид с лаконичными платьями, кожаными сумками и солнцезащитными очками. Они мгновенно способны украсить любой образ.

Сандалии с завязками

Довершайте этим летом хлопковые платья и льняные костюмы сандалиями с минималистичными завязками на лодыжке. Такая обувь была популярна много лет назад, а теперь снова возвращается в моду.

Также обращайте внимание на обувь в красном цвете. Это могут быть различные шлепанцы, сандалии или вьетнамки. Кроме этого яркого оттенка, в моде еще также коричневые сандалии из замши.