Обувь является важным элементом дополнения образов, поэтому она обязательно должна занять особое место в гардеробе женщины. В этом сезоне в моде несколько красивых пар, которые способны дополнить любую верхнюю одежду –от кожаной куртки до теплого пальто.

В лоферах и балетках уже достаточно холодно в октябре, поэтому следует обращать внимание на утепленную обувь, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Если вы в поиске сапог, то предлагаем посмотреть актуальные осенние пары, которые уже активно носят европейские модницы.

Какую обувь купить осенью?

Классические сапоги

В осеннюю классику входят минималистичные прямые сапоги. Удачно смотрятся пары без никаких деталей, складок или украшений. Простой дизайн обуви позволяет сочетать ее с юбками, брюками и любым другим нарядом. В зависимости от стиля, сапоги можно выбирать на каблуке или плоской подошве.

Сапоги со складками

В этом году в моду ворвались сапоги средней длины со складками. Эта обувь становится изюминкой к красивым образам, потому что привлекают к себе внимание благодаря дизайну. Модницы выбирают варианты из замши.

Замшевые сапоги kitten heels

С наступлением осеннего времени года практичность и функциональность выходят на первый план. Вместо высоких каблуков можно смело выбирать трендовые ковбойки на низком каблуке. А еще красиво смотрятся замшевые сапоги с острым носком и kitten heels.

Байкерские сапоги

Брутальная пара обуви до сих пор не выходит из моды. Эту обувь полюбило множество девушек, которые научились стилизовать сапоги с платьями, кожанками, тренчами и другим интересным нарядом.

Издание Vogue Italy отмечает, что в этом сезоне в моде также слиперы, атласные туфли, Peep-toe с открытым пальцем и обувь с экзотической фактурой. Эти модели обуви уже набирают популярность среди модных инфлюенсеров.

Какие еще сапоги осенью будут в тренде?