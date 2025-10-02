Взуття є важливим елементом доповнення образів, тому воно обов’язково має зайняти особливе місце в гардеробі жінки. Цього сезону в моді кілька красивих пар, які здатні доповнити будь-який верхній одяг – від шкіряної куртки до теплого пальта.

У лоферах та балетках вже досить холодно у жовтні, тому слід звертати увагу на утеплене взуття, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Якщо ви в пошуку чобіт, то пропонуємо переглянути актуальні осінні пари, які вже активно носять європейські модниці.

Читайте також У моду увірвалися гумові чоботи Hunter: де їх купити в Україні

Яке взуття купити восени?

Класичні чоботи

До осінньої класики входять мінімалістичні прямі чоботи. Вдало виглядають пари без ніяких деталей, складок чи прикрас. Простий дизайн взуття дозволяє поєднувати його зі спідницями, штанами та будь-яким іншим вбранням. Залежно від стилю, чоботи можна обирати на підборах чи плоскій підошві.

Чоботи зі складками

Цього року в моду увірвалися чоботи середньої довжини зі складками. Це взуття стає родзинкою до красивих образів, бо привертають до себе увагу завдяки дизайну. Модниці обирають варіанти із замші.

Замшеві чоботи kitten heels

З настанням осінньої пори року практичність та функціональність виходять на перший план. Замість високих підборів можна сміливо обирати трендові ковбойки на низьких підборах. А ще красивий вигляд мають замшеві чоботи з гострим носком та kitten heels.

Байкерські чоботи

Брутальна пара взуття досі не виходить з моди. Це взуття полюбило безліч дівчат, які навчилися стилізувати чоботи з сукнями, шкірянками, тренчами та іншим цікавим вбранням.

Видання Vogue Italy зазначає, що цього сезону в моді також сліпери, атласні туфлі, Peep-toe з відкритим пальцем та взуття з екзотичною фактурою. Ці моделі взуття вже набирають популярності серед модних інфлюенсерів.

Які ще чоботи восени будуть в тренді?