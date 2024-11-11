К зиме надо подготовиться немного быстрее, чем она наступит по календарю, чтобы в случае снежной погоды и минусовой температуры, у вас была необходимая обувь, пишет 24 Канал.

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Представленные нами варианты – не новинка, впрочем они будут оставаться такими же актуальными и популярными, как раньше и прекрасно подойдут к любому зимнему наряду. Это касается не только вещей под низом, но и верхней одежды и головных уборов.

Угги

Основной акцент в уггах обращайте на подошву. Чем толще она будет, тем обувь будет выглядеть трендовым. Угги завирусились не на шутку, поэтому являются едва ли не самыми популярными среди всех других вариантов на зиму. Коричневые угги из замши покорили сердца всех модниц. Прекрасно обувь от бренда UGG сочетается с лосинами, мешковатыми джинсами, пуховиками, пальто и дубленками.



Стильная обувь на зиму / Фото Pinterest

Челси

Это базовая обувь, которая не выходит из моды и одинаково красиво подходит к любой верхней одежде. Также можете еще добавлять в этот список Dr. Martens, которые тоже актуальны и прекрасно стилизуется с различными нарядами.



Актуальная обувь на зиму / Фото Pinterest

Дутики

Короткая обувь имеет стильный и эффектный вид и идеально вписывается в лосины, брюк палаццо или джинсы. Они очень мило смотрятся на ноге, поэтому точно вам понравятся.



Модная обувь на зиму / Фото Pinterest

Сапоги до колен

Девушки любят удобство, поэтому такие сапоги зимой хорошо согревают. Их стоит стилизовать с лосинами или обтягивающими джинсами скинни. А еще именно такая обувь идеально подходит к платьям или юбкам.



Актуальная обувь на зиму / Фото Pinterest

По желанию, в зимнее время можно носить даже кроссовки. Впрочем, они должны быть утепленными и согревать ноги, в противном случае такой вариант на холодное время будет совсем неуместным.