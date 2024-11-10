Передать свое настроение в эти холодные сезоны можно легко с помощью цветов. Дизайнеры советуют вспомнить хорошо знакомые насыщенные и глубокие: темно-синий, коричневый и бордовый, но все же добавляют несколько неожиданных оттенков, пишет 24 Канал.

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Хаки

Этот цвет нам уже знаком с предыдущей осени. Но в этом году он не выступает в привычной для нас форме – брюками карго или бомберами, дизайнеры решили подать его более изысканным и покрасить этим цветом шелковые платья и деловые костюмы.



Трендовые цвета на 2024-25 год / Фото Pinterest

Желтый

Обычно желтый считается весенним и летним цветом, но несмотря на это дизайнеры продолжают и в дальнейшем его использовать в своих образах на показах осень-зима. Они создают из желтого как однотонные образы, так и добавляют акцентными деталями, также сочетают с другими актуальными цветами – коричневым, серым, бордовым.



Актуальные цвета на 2024-25 год / Фото Pinterest

Серый

Этот цвет уже несколько лет остается актуальным на осень/зиму, однако именно на нынешних показах его было очень много в самых разнообразных его оттенках – от самых светлых до самых темных. Серый удачно сочетается с как всеми цветами, а лучше всего с бордовым, черным, розовым и желтым. Также выигрышно он выглядит и в однотонных монохромных образах. Дизайнеры уже представляют его как базу.



Актуальные цвета на 2024-25 год / Фото Pinterest

Розовый

Казалось бы, розовый – не вполне присущий цвет на холодные сезоны, однако этот приглушенный оттенок пришелся по душе дизайнерам и они показали, как легко он может сочетаться со всеми другими осенними цветами, например с хаки, бордовым, коричневым и серым.



Стильные цвета на 2024-25 год / Фото Pinterest

Сливовый

Этот неожиданный цвет тоже был представлен на многих нынешних модных показах. Сливовый выглядит достаточно роскошно, глубоко и много. Им можно заменить черный или коричневый и тогда образ будет выглядеть гораздо интереснее.



Актуальные цвета на 2024-25 год / Фото Pinterest