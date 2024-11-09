Изучив представленные коллекции брендов, рассказываем о лучших позициях, которые возглавляют главные позиции среди всего многообразия верхней одежды, пишет 24 Канал.

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Пальто-кокон

Это пальто также можно назвать "бочонок", потому что его силуэт напоминает бочку. Также есть модели, где само пальто приталенное, а рукава закругленные и мешковатые, что тоже делает эффект кокона. Этот силуэт 50-х занял ведущую позицию на показах осень-зима 2024/2025.



Трендовая верхняя одежда на осень / Фото Pinterest

Шуба

К нам возвращается искусственный и натуральный мех. Также актуальными будут изделия из овчины. Стоит отметить, что актуальными будут максимально разнообразные модели – длина мини, миди и макси, длинный, короткий и средней длины мех, яркие, натуральные цвета, интересные принты. в которых вы будете выделяться из толпы и заинтересовывать прохожих.



Стильная верхняя одежда на осень / Фото Pinterest

Пуховик

Теплый пуховик выручит вас в холодные и дождливые дни. Они функциональные, водоотталкивающие, также отдельные модели имеют детали в виде капюшона или карманов, что делает их еще более практичными. Модели, которые были представлены на нынешних показах максимально разнообразны и подойдут на любой вкус – укороченные и макси, из денима, кожи или сатина.



Трендовая верхняя одежда на осень / Фото Pinterest

Бомбер

Эта верхняя одежда стала популярной еще давно из-за своей практичности и комфорта, поэтому с нами она уже давно, но в этом сезоне бренды хорошо экспериментируют с фактурами, длинами и декором. На нынешнюю осень советуем обратить ваше внимание на кожаные и замшевые бомберы в актуальных цветах - бордовый, коричневый, серый, песчаный.



Актуальная верхняя одежда на осень / Фото Pinterest

Вся эта верхняя одежда прекрасно подойдет для классического, кэжуального или классического стиля одежды. Кроме того, шуба и пальто кокон можно носить с сапогами на каблуках, а вот к пуховику или бомберу подбирать ботинки челси или популярные угги.