Вивчивши представлені колекції брендів, розповідаємо про найкращі позиції, які очолюють найголовніші позиції серед всього різноманіття верхнього одягу, пише 24 Канал.

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Пальто-кокон

Це пальто також можна назвати "бочечкою", бо його силует нагадує бочку. Також є моделі, де саме пальто приталене, а рукави заокруглені та мішкуваті, що теж робить ефект кокона. Цей силует 50-х зайняв провідну позицію на показах осінь-зима 2024/2025.



Трендовий верхній одяг на осінь / Фото Pinterest

Шуба

До нас повертається штучне та натуральне хутро. Також актуальними будуть вироби з овчини. Варто зазначити, що актуальними будуть максимально різноманітні моделі – довжина міні, міді та максі, довге, коротке та середньої довжини хутро, яскраві, натуральні кольори, цікаві принти. в яких ви будете виділятись із натовпу та зацікавлювати перехожих.



Стильний верхній одяг на осінь / Фото Pinterest

Пуховик

Теплий пуховик виручить вас у холодні та дощові дні. Вони функціональні, водовідштовхувальні, також окремі моделі мають деталі у вигляді капюшона чи кишень, що робить їх ще більш практичними. Моделі, які були представлені на цьогорічних показах є максимально різноманітними та підійдуть на будь-який смак – укорочені та максі, з деніму, шкіри чи сатину.



Трендовий верхній одяг на осінь / Фото Pinterest

Бомбер

Цей верхній одяг став популярним ще давно через свою практичність та комфорт, тому з нами він вже давно, але цього сезону бренди гарно експериментують із фактурами, довжинами та декором. На цьогорічну осінь радимо звернути вашу увагу на шкіряні та замшеві бомбери в актуальних кольорах - бордовий, коричневий, сірий, піщаний.



Актуальний верхній одяг на осінь / Фото Pinterest

Увесь цей верхній одяг чудово підійде для класичного, кежуального чи класичного стилю одягу. Окрім того, шуба та пальто кокон можна носити з чоботами на підборах, а от до пуховика чи бомбера підбирати черевики челсі чи популярні угги.