Передати свій настрій у ці холодні сезони можна легко за допомогою кольорів. Дизайнери радять згадати добре знайомі насичені та глибокі: темно-синій, коричневий і бордовий, але все ж додають декілька неочікуваних відтінків, пише 24 Канал.

Читайте також Який верхній одяг обрати на осінь 2024 року: добірка трендових позицій

Хакі

Цей колір нам вже знайомий із попередньої осені. Але цього року він не виступає у звичний для нас формі – штанами карго чи бомберами, дизайнери вирішили подати його більш вишуканим та пофарбувати цим кольором шовкові сукні та ділові костюми.



Трендові кольори на 2024-25 рік / Фото Pinterest

Жовтий

Зазвичай жовтий вважається весняним та літнім кольором, але попри це дизайнери продовжують й надалі його використовувати у своїх образах на показах осінь-зима. Вони створюють із жовтого як однотонні образи, так і додають акцентними деталями, також поєднують із іншими актуальними кольорами – коричневим, сірим, бордовим.



Актуальні кольори на 2024-25 рік / Фото Pinterest

Сірий

Цей колір вже декілька років залишається актуальним на осінь/зиму, проте саме на цьогорічних показах його було дуже багато в найрізноманітніших його відтінках – від найсвітліших до найтемніших. Сірий вдало поєднується зі як всіма кольорами, а найкраще з бордовим, чорним, рожевим та жовтим. Також виграшно він виглядає і в однотонних монохромних образах. Дизайнери вже представляють його як базу.



Актуальні кольори на 2024-25 рік / Фото Pinterest

Рожевий

Здавалось би, рожевий – не цілком притаманний колір на холодні сезоні, однак цей приглушений відтінок припав до душі дизайнерам і вони показали, як легко він може поєднуватись із всіма іншими осінніми кольорами, наприклад із хакі, бордовим, коричневим та сірим.



Стильні кольори на 2024-25 рік / Фото Pinterest

Сливовий

Цей неочікуваний колір теж був представлений на багатьох цьогорічних модних показах. Сливовий виглядає досить розкішно, глибоко та багато. Ним можна замінити чорний або коричневий і тоді образ буде виглядати набагато цікавіше.



Актуальні кольори на 2024-25 рік / Фото Pinterest