Двое известных стилистов знаменитостей рассказали, как создать эффектный образ без больших затрат, передает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Как одеваться красиво, но бюджетно?

Стилисты советуют отдавать предпочтение нейтральным цветам. Черный, белый, бежевый и темно-синий всегда элегантно выглядят и легко сочетаются между собой. Такие оттенки реже выдают изношенность одежды и делают даже простой образ изысканным. Яркие цвета тоже можно добавлять, но в меру, чтобы не получилось слишком хаотично.

Также важно подбирать одежду под фигуру. Даже недорогой пиджак, который хорошо сидит, будет казаться дороже дизайнерского, но неудачного размера. Можно подкорректировать длину рукавов или штанин – и образ сразу станет аккуратнее.

Эксперты отмечают, что качественные пальто, кожаная обувь и классические брюки из секонд-хенда часто имеют лучший крой и материалы, чем новая одежда. Нужно лишь немного терпения, чтобы найти стильную вещь по выгодной цене.

Кроме того, стилисты советуют прежде всего потратиться на хорошую обувь и брюки. Это основа, на которой легко строить другие образы, сочетая их с более дешевыми вещами.

Как одеваться модно, но бюджетно / Фото Pexels

Специалисты рекомендуют выбирать классические модели. Трендовые вещи быстро выходят из моды, а белая рубашка, темные джинсы или пальто цвета верблюжьей шерсти всегда актуальны. Они позволяют создавать множество стильных комбинаций.

Лучше всего создавать образ в одной цветовой гамме. Сочетание разных оттенков одного цвета придаст ему глубины и элегантности.

Одеваться следует слоями. Начинать с простой базы, а затем добавлять элементы с разной текстурой или формой. Важно, чтобы все слои сочетались по цвету и пропорциям.

Напоследок, чтобы сэкономить, стилисты предлагают обновлять вещи собственноручно. Например, подрезать джинсы, делать бахрому, перешивать футболки.