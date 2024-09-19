Что носить женщинам после 40 лет: список вещей, которые способны омолодить

Женщина в любом возрасте хочет выглядеть изумительно. Для женщин после 40 лет стилисты подобрали и выделили определенный наряд, который позволит им внешне выглядеть на несколько лет моложе.

В 40 лет женщины остаются молодыми и красивыми, однако все равно хочется оставаться красивой и стильной, пишет Lady 24. Для этого надо знать модные правила, которые легко и просто применить в жизни.

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Костюм

Брючный костюм способен скрыть несовершенства фигуры, а еще добавить образу изысканности и элегантности. Выбирайте для себя светлые тона, которые способны сделать женщину моложе. Красиво будут смотреться костюмы в молочном или кремовом оттенке.

Брюки палаццо

Для того, чтобы стильно выглядеть, советуем отказаться от облегающих брюк и примерить на себе палаццо, которые добавляют ауфиту трендовости. Брюки палаццо продемонстрируют вашу современность и станут хорошим пополнением в гардеробе, поскольку подходят к любому верху.

Яркие цвета

Чтобы освежить свой образ – не бойтесь добавлять яркие цвета. Примеряйте интересные жакеты в сочных оттенках, носите красные или синие платья и пробуйте миксовать между собой оттенки для создания безупречного образа.

Стильные детали

Аксессуары обязательно должны завершать аутфит. Это могут быть украшения в виде браслетов, колец или часов. Также не обойтись без красивой сумки или стильного головного убора.

Акцентная обувь

Добавляйте в гардероб красивые туфли или сапоги. Они играют важную роль в образе, поэтому пусть оно будет акцентным, чтобы позволило вам выделиться и подчеркнуло ваш образ.

Не забывайте следить в целом за внешним видом. Сделайте красивую молодежную стрижку или прическу, создавайте нежный макияж и ухаживайте за маникюром. Пусть он будет опрятным и классическим – это могут быть нюдовые оттенки цветов, франч или трендовый красный цвет.