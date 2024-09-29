Как избавиться от запаха из секонд-хенда: действенные лайфхаки, которые действительно помогают

Секонд-хенд до сих пор пользуется популярностью среди многих людей благодаря доступности. Иногда там можно найти достаточно новые вещи в хорошем состоянии от известного бренда, но есть один минус – неприятный запах. Иногда не всегда стирка в машинке способна утилизировать его, поэтому рассказываем о самых популярных лайфхаках выведения плохого аромата.

Вещи из секонда обрабатываются дезинфицирующим веществом – формальдегидом, пишет Lady 24. Оно не вредно, однако после секонда одежду все равно обязательно надо постирать, а для того, чтобы избавиться от плохого запаха, надо воспользоваться несколькими интересными методами.

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Нашатырный спирт

В 5 литрах теплой воды надо растворить столовую ложку 10% нашатырного спирта. Натуральную вещь замочить в растворе на час, если же одежда из синтетики – на 6 часов. После этого наряд надо высушить на свежем воздухе 2 часа, а дальше постирать в стиральной машинке с добавлением ополаскивателя или нескольких капель эфирного масла.

Уксус и сода

В 10 литрах горячей воды надо развести 100 миллиграммов уксуса и 50 граммов соды. Замочите вещи на 8 часов, а дальше прополощите и бросьте в стирку. Этот простой способ способен убрать плохой запах из секонда.



Советы, которые помогут вывести плохой запах из секонда / Фото Pexels

Замораживание

Приобретенную одежду из секонд-хенда развесьте на свежем воздухе и оставьте на целую ночь, чтобы аромат развеялся. После этого поместите одежду в пакет и поставьте в морозилку. Низкая температура снизит интенсивность запахов и убьет остатки бактерий. После этого одежду можно замачивать в теплой воде и стирать.

Морская соль

Растворите в тазике ароматизированную морскую соль с цитрусом или лавандой без красителей и оставьте в воде вещи на 2 часа. Далее постирайте их в стиральной машинке. Такой способ хорошо устраняет плохие запахи.

Сода

Верхнюю одежду из секонда трудно стирать и нельзя, поэтому их следует поставить в большой пакет и пересыпать водой. Сода впитает весь неприятный запах. Затем одежду надо проветрить несколько дней на свежем воздухе. С содой в пакет можете поставить активированный уголь, пакетики с чаем или другие сорбенты.