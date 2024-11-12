3 вещи, которые возвращаются в моду из прошлого: что мы будем носить этой осенью

В этом году в моду вернутся вещи в прошлой эпохи. Девушки начнут носить вещи, которые все носили еще в 90-х годах. Наряд является минималистичным и одновременно самым популярным источником вдохновения в моде.

Такие элементы гардероба носили Кэролин Бессетт-Кеннеди и Гвинет Пэлтроу, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle. В конце этого года и в начале следующего в тренды войдут 5 вещей, которые были модными в 90-х годах.

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Пальто в леопардовый принт

Последний год довольно сильно выросла популярность на леопардовый принт. Его популяризировал еще Кристиан Диор в 1947 году, а теперь его интерпретировали многие дизайнеры в новых коллекциях. Такое пальто не трудно стилизовать. Важно только подбирать вещи в классических цветах, без каких-либо принтов.



Стильные вещи, которые возвращаются в моду из 90-х / Фото Pinterest

Узкие джинсы

Эти джинсы уже несколько последних сезонов пытаются войти в моду, впрочем до сих пор считаются противоречивыми. Они появились еще в конце 1990-х годов. Узнаваемы благодаря приталенному крою, который облегает фигуру от талии до щиколоток. На подиумах их представили модные бренды Miu Miu, Versace и Hermès и советуют их снова добавить в свой гардероб.



Модные вещи, которые возвращаются в моду из 90-х / Фото Pinterest

Сумка багет

Красивая сумка-багет удлиненной формы – это прекрасное воплощение минимализма из 90-х годов. Сумка имеет простой крой, поэтому хорошо сочетается с любым нарядом, является практичной и универсальной.



Стильные вещи, которые возвращаются в моду из 90-х / Фото Pinterest

Все эти вещи являются для нас знакомыми и простыми в стилизации. Леопардовое пальто станет изюминкой любого образа, джинсы скинни подойдут под высокие сапоги, а сумка багет дополнит верхнюю одежду, которая у вас есть – от шубы до дубленки.