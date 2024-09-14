Испортят весь образ: главные антитренды осени, которые надо выбросить сегодня

Каждой девушке порой бывает сложно распрощаться с некоторой одеждой, которую она любит. Впрочем мода развивается каждый сезон, а некоторые вещи со временем становятся не только неактуальными, но и устаревшими и такими, что могут полностью испортить весь образ.

На fashion-арене постоянно появляются новые и интересные вещи, поэтому от старомодных вещей стоит отказываться, пишет Lady 24. Чтобы ваш наряд в сочетании с другим не выглядел смешно и неуместно рекомендуем избавиться от нескольких элементов гардероба из нашей подборки.

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Принт пейсли

Ранее с таким принтом девушки любили одевать шелковые костюмы, платья или блузы. Однако сейчас этот принт может негативно повлиять на ваш образ. Лучше выбирайте на осень наряды одного тона без причудливых узоров.



Антитрендовые вещи осени / Фото Pinterest

Бархатный костюм

Мода нулевых возвращается, но пока не советуем выбирать для себя бархатный спортивный костюм. В 2000-х его очень любила носить Ким Кардашян и Пэрис Хилтон, впрочем сейчас это устаревшая модель, которая выглядит смешно и неуместно.



Антитрендовые вещи осени / Фото Pinterest

Ажурные колготы

Колготы в сеточку с различными принтами – это тренд из прошлого. Несколько сезонов назад эти колготы были популярными, однако сейчас их уже никто не носит, поэтому лучше от них отказаться.



Антитрендовые вещи осени / Фото Pinterest

Чтобы не выглядеть антитрендово, время от времени проверяйте свой гардероб на наличие вещей, которые уже давно вышли из моды. Всегда делайте ставку на минимализм и базовые вещи и никогда не прогадаете со стильным образом.