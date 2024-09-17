Убийцы стиля: антитренды осени, от которых надо немедленно избавиться

Каждой девушке нужно серьезно отнестись к своему гардеробу, поскольку неактуальные вещи могут испортить весь образ. Даже в том случае, если у вас есть какой-то наряд, который очень любите, его надо выбрасывать, поскольку он может испортить весь ваш вид.

Некоторые вещи способны сильно удешевить образ, поэтому от него надо избавляться, пишет Lady 24. Каждый сезон мода предлагает что-то новое, поэтому стоит выбирать то, что будет только подчеркивать ваш стиль.

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Старые модели не обязательно выбрасывать, их можно носить дома, однако устаревшие вещи лучше заменить на что-то актуальное, чтобы не испортить образ и не сделать его старомодным.

Кардиган без формы

Этот элемент гардероба не является сейчас на пике популярности, впрочем в осеннюю пору девушки любят добавлять его в свои гардеробы. Модель кардиганов из тонкой ткани, вязаные и укороченные, или те, что не держат форму – сплошной антитренд, поэтому от них надо отказаться.



Антитрендовые вещи на осень 2024 / Фото Pinterest

Виниловые брюки

Кожаные брюки уже отходят на второй план, но их еще рано называть неуместными в образе. А вот виниловые брюки, которые блестят – абсолютный моветон, который испортит весь ваш образ. Вместо них выберите обычные джинсы или брюки палаццо.



Антитрендовые вещи на осень 2024 / Фото Pinterest

Куртка с меховым воротником

Верхнюю одежду с натуральным мехом вообще не стоит покупать, потому что это признак дурного вкуса. Также не стоит добавлять в свой гардероб куртку с пуховым цветом. Даже, если он искусственный, образ все равно будет выглядеть нелепо.



Антитрендовые вещи на осень 2024 / Фото Pinterest

Вещи из этого списка еще могут быть на скидках в некоторых магазинах, но не стоит соблазняться на акции, поскольку этот наряд уже давно вышел из моды и является совсем неуместным.