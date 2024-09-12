Какую одежду взять на отдых в горы: самый полезный список вещей

Несмотря на активный сезон отпусков, осенью тоже важно отдыхать, поэтому многие из нас вместо моря выбирают горы. Но для того, чтобы чувствовать себя в Карпатах стильно и комфортно – надо позаботиться о соответствующей одежде и обуви.

Ваш наряд зависит от того, какой именно отдых вы организуете для себя, пишет Lady 24. Если вы хотите покорить вершину, то здесь уже нужно соответствующее снаряжение, но если в планах просто отдых и наслаждение красивыми осенними пейзажами, то список вещей будет куда меньше.

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Какую одежду взять на отдых в горы

Осень – коварная пора, а прогноз погоды может кардинально измениться за день. Даже если вы запланировали поездку в солнечные выходные, должны помнить, что в горах всегда холоднее, поэтому нужно взять теплую одежду, кроме того, стоит быть готовыми к вероятному дождю, который может начаться неожиданно.

Осенняя эстетика вещей состоит из базовых спортивных костюмов из трикотажа или флиса, теплых свитеров, худи, свитшотов или лонгсливов. В сентябре погода еще не очень холодная, поэтому отправляться на отдых можно в футболках, однако вы обязательно должны иметь с собой джинсовую куртку, ветровку, жилетку или бомбер.

Теперь утро или вечера холодные не только в городе, но и горах, поэтому без верхней одежды вам не обойтись. Для удобства выбирайте вместо джинсов лосины или велосипедки. Здесь уже стоит ориентироваться на погоду.

Красивые балетки или сандалии оставьте дома, а в горы берите с собой удобные кеды или кроссовки. Также не забывайте о головных уборах – кепку или панаму и солнцезащитные очки.



Красивые образы в горы / Фото Pinterest



Стильные образы в горы / Фото Pinterest



Красивые образы в горы / Фото Pinterest



Стильные образы в горы / Фото Pinterest



Красивые образы в горы / Фото Pinterest



Стильные образы в горы / Фото Pinterest



Красивые образы в горы / Фото Pinterest

В случае, если вы захотите подняться в горы, то вам не обойтись без треккинговых ботинок. Это должна быть прочная обувь с хорошей поддержкой для лодыжек и водонепроницаемой мембраной.

Они обязательно должны быть удобными. Даже, если будете делать подъем в жаркую погоду, обязательно возьмите в рюкзак ветровку и головной убор, поскольку на вершинах очень холодный ветер, поэтому без верхней одежды и кепки вам не обойтись.