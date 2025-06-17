Эти цвета волос омолаживают: лучшие окрашивания на лето 2025

К окрашиванию волос прибегают молодые девушки и женщины постарше. Впрочем, если в первом случае цвет прядей хочется освежить, то для старших женщин это необходимость, поскольку окрашивание скрывает седые волосы. Парикмахеры назвали несколько окрашиваний, которые мгновенно омолаживают.

Одной из лучших техник, которая позволяет сбросить несколько лишних лет является именно окрашивание волос, пишет 24 Канал со ссылкой на New Beauty. Цвет натурального оттенка способен помочь выглядеть моложе и прекрасно обновить стиль. Правильно подобранный цвет даже способен сделать лицо сияющим и здоровым.

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Микроблондирование

Мелирование способно прекрасно освежить внешний вид. Есть несколько популярных техник, которые прекрасно подходят для женщин, чтобы создать эффект омоложения.



Окрашивание, которое омолаживает / Фото Pinterest

Балаяж

Эта техника мелирования прекрасно обрамляет лицо и освежает образ. Такое окрашивание привлекает внимание и акцентирует внимание на чертах лица – глазах, скулах и линии челюсти.



Оттенки волос, которые омолаживают / Фото Pinterest

Теплая брюнетка

Брюнеткам для омоложения вида стоит сделать окрашивание на два-три тона светлее, чтобы подчеркнуть теплые подтоны. Женщинам с темными от природы волосами, такой оттенок прекрасно подойдет, поскольку сделает образ более мягким.



Окрашивание, которое омолаживает / Фото Pinterest

Карамельный оттенок

Теплый тон окрашивания является универсальным и идеально подходят для тех, кто хочет иметь естественные локоны, но с ноткой свежести.



Оттенки волос, которые омолаживают / Фото Pinterest

Бронзовая корица

Такой оттенок хорошо осветляет лицо, сохраняя естественный вид волос. Цвет никого не разочарует, поскольку способен придать свежести благодаря мягким золотистым тонам.



Окрашивание, которое омолаживает / Фото Pinterest

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